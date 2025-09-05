T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/180 Esas

İLAN

Dava konusuEdirne ili, Merkez İlçesi, Yeniimaret Mah 791 ada 28 parselde kayıtlı taşınmazın 10/60'ar hisse sahibiolan Hasan kızı Fitnat ve Mustafa oğlu Mehmet'in hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/05/2015 tarih, 2015/108 E., 2015/423 K., sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı, Edirne ili, Merkez İlçesi, Yeniimaret Mah 791 ada 28 parselde kayıtlı taşınmazın 10/60'ar hisse sahibiolan ''Hasan kızı Fitnat ve Mustafa oğlu Mehmet'in'' malvarlıklarınınhak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarakÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, 2017 yılında İzale-i Şüyu satışı ile satılan dava konusu taşınmazdaki "Hasan kızı Fitnat ve Mustafa oğlu Mehmet" hisselerinin karşılığı Kayyımlık Büro BaşkanlığınınEdirne Ziraat Bankası Şubesindeki TR75 0001 0000 9732 0804 0865 17 nolu hesabında değerlendirilmekte olan satılan dava konusu taşınmazdaki "Hasan kızı Fitnat ve Mustafa oğlu Mehmet" hisselerinin karşılığı olan 62.459,49 TL satış bedelinin, işlemiş ve işleyecek tüm mevduat faizleriyle birlikte HAZİNEYE İRAD KAYDINA karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/180 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN HASAN KIZI FİTNAT VE MUSTAFA OĞLU MEHMET'İN ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2025/180 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE HASAN KIZI FİTNAT VE MUSTAFA OĞLU MEHMET'İN GAİPLİĞİNE VE 2017 YILINDA İZALE-İ ŞÜYU SATIŞI İLE SATILAN DAVA KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YENİİMARET MAH 791 ADA 28 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN EDİRNE ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNDEKİ TR75 0001 0000 9732 0804 0865 17 NOLU HESABINDA DEĞERLENDİRİLMEKTE OLAN"HASAN KIZI FİTNAT VE MUSTAFA OĞLU MEHMET" HİSSELERİNİN KARŞILIĞI OLAN 62.459,49 TL SATIŞ BEDELİNİN, İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK TÜM MEVDUAT FAİZLERİYLE BİRLİKTE HAZİNEYE İRAD KAYDINA KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.

Basın No: ILN02286917

#ilan.gov.tr