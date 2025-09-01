T.C. BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/147 Esas

Konu : İLAN.

"4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen ERKAN ve AYŞE GÜLŞAH'tan olma 10/08/1996 tarihli Aşkale doğumlu, 27358641860 TC kimlik numaralı MERVE NUR MUTLU isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur." 17.04.2025



İLGİLİ KİŞİ: MERVE NUR MUTLU - 27358641860 ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, ERKAN ve AYŞE GÜLŞAH oğlu/kızı, 10/08/1996 doğumlu

Basın No: ILN02270424

#ilan.gov.tr