T.C.

ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2023/127 Esas

KARAR NO: 2024/127

Tehdit, Basit Yaralama suçundan sanık ERDOĞAN ATSIZ (Cemal ve Emsal oğlu, 01/03/1977 KESKİN doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Uzunlar mah/köy nüfusunda kayıtlı.) hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile tehdit suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE 106/1-1.cümle, 86/2-1. cümle maddesi gereğince KASTEN YARALAMA suçundan 3 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanığın dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

