T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/7823 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7823 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.700.000,00 1 Taşıt 34ALC091 Plakalı , 2022 Model , Volkswagen Golf 1.5 Etsı 150 Dsg R-line Otomatik Vitesli Benzin-Elektrik Yakıtlı, Gri Renkli Otomobil

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:51

27/08/2025 (İİK m.114/4)

