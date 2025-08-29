29 Ağustos 2025, Cuma
T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/7823 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7823 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.700.000,00
|1
|Taşıt
|34ALC091 Plakalı , 2022 Model , Volkswagen Golf 1.5 Etsı 150 Dsg R-line Otomatik Vitesli Benzin-Elektrik Yakıtlı, Gri Renkli Otomobil
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:51
27/08/2025 (İİK m.114/4)
