TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No İl İlçe Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hisse İmar Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Mersin Tarsus Hürriyet 2231 19 3.932,00 Tam E=1.20 Yençok=16.00 Konut Alanı 168.358.000,00 5.050.740,00 17.09.2025 11:00

1. Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olan yukarıda ili, ilçesi, mahallesi, ada no, parsel no, yüzölçümü, hissesi, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı taşınmaz üzerine, Tarsus Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1+1 mesken yapılmasına yönelik proje hazırlanarak, tapuda 103 adet Bağımsız Bölümden oluşan kat irtifakı kurulmuş, yapı ruhsatları alınmış olup, taşınmaz üzerinde yapılacak toplam 7090 m² inşaat alanının %33 (yüzdeotuzüç)' ünden az olmamak üzere, taşınmaz maliki Tarsus Belediyesine isabet edecek bağımsız bölümler karşılığında arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması işine ait ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2. Bu işin muhammen bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde belirtilen III. Sınıf B Grubu yapının 2025 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti ile taşınmazın güncel arsa bedeli esas alınarak belirlenmiştir.

3. İhale, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri idari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler ilanda belirtilen belgeleri idareye sunmak zorundadır.

4. İhaleye ait geçici teminat bedeli, muhammen bedelin %3 (yüzdeüç)' ü olup, ihaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a. Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR89 0001 0017 8234 1199 0251 05 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C.Kimlik/Vergi Numarası ile geçici teminat yazılması zorunludur.

b. Teminat mektubu verilecekse; Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26' ncı ve 27' nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş, iki yetkili tarafından onaylanmış, şube veya genel müdürlükten teyitli, süresiz ve limit içi banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir. Teminat mektubunda; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C.Kimlik/Vergi Numarası ile geçici teminat yazılması zorunludur.

5. İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. İsteklilerden ihaleye katılım için istenecek belgeler;

a. İhale katılım dilekçesi,

b. Kanuni ikametgâh belgesi veya tebligat için Türkiye'de bir adres göstermesi,

c. Nüfus Cüzdan Sureti ya da T.C. kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

d. Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair makbuz, banka dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,

e. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ya da banka dekontunun aslı,

f. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan,

g. Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur.

5.1- Gerçek kişilerde, 5'inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) İsteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) İsteklinin noterden alınan imza beyannamesi,

c) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

5.2- Tüzel kişilerde, 5'inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Özel hukuk tüzel kişileri; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da Noter/Ticaret Sicil Memurluğundan alınan tasdikli sureti, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname,

b) Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

5.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise 5'inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Yetkili organlardan alınmış arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapma yetkisini gösterir belge,

b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin noterden alınmış imza beyannamesi,

5.4- Ortak girişim olması halinde, 5' inci maddede istenilen belgeler haricinde;

a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi veya iş ortaklığı sözleşmesi,

b) 5' inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

c) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,

5.5- İlan listendeki ihale konusu iş,arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması işi olduğundan,isteklilerden 5'incimaddede belirtilen belgelere ek olarak;

a) Son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin muhammen bedelinin en az %50 (yüzdeelli)' si kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen III. Sınıf B Grubu ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, (B) Üst Yapı (Bina) İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi,

b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen III. Sınıf B Grubu yapı sınıfında 7090 m² ve üzeri mesken inşaatı yapabilme yeterliliğine sahip olunduğuna dair müteahhitlik belgesi,

c) İstekli şirket ise onaylı şirket ana sözleşmesi ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

d) SGK borcu / Vergi borcu olmadığına veya yapılandırma yapıldığına dair belge (ihale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış olması gerekir.)

e) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

f) Muhammen bedelin %10 (yüzdeon)' undan az olmamak üzere kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi genel müdürlük teyitli banka referans mektubu,

g) Yer Görme Belgesi,

h) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

6. İstekliler, ihale ile ilgili teknik ve idari şartname ile eklerini kabul etmiş sayılırlar. Şartnamelerin bedeli 10.000,00 TL olup, Tarsus Belediye Başkanlığının, Ziraat Bankası Makam ŞubesindekiTR89 0001 0017 8234 1199 0251 05 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartnameler Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C.Kimlik/Vergi Numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.

7.Şartnameler ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.

8.İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

9.İsteklilerin 17.09.2025 Çarşamba günü yapılacak ihale için, en geç 16.09.2025 Salı günü saat 17:00' ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğine ulaşmış olması kaydıyla yukarıda istenilen bütün belgeler ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhaleye bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ve saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunması gerekmektedir.

10.İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli/oranı tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

11.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

İLAN OLUNUR. Ali BOLTAÇ Belediye Başkanı

Basın No:ILN02282071

#ilan.gov.tr