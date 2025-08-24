İ L A N

ELAZIĞ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/67

Karar No: 2025/285

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/1509 esas sayılı iddianamesi ile sanık HAKKI DEĞİRMENCİ hakkında Tehdit suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 23/05/2025 tarih ve 2025/67 Esas 2025/285 sayılı kararı ile sanık HAKKI DEĞİRMENCİ hakkında Tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan kararıntüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ali ve Fatma oğlu 10/06/1968 Nazımiye doğumlu Elazığ Merkez Kırklar mah/köyü nüfusuna kayıtlı HAKKI DEĞİRMENCİ'ye tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/08/2025

Basın No: ILN02282222

#ilan.gov.tr