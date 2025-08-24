24 Ağustos 2025, Pazar
ELAZIĞ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Giriş: 24.08.2025 00:00 Güncelleme: 24.08.2025 00:11
İ L A N
ELAZIĞ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas No: 2025/67
Karar No: 2025/285
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/1509 esas sayılı iddianamesi ile sanık HAKKI DEĞİRMENCİ hakkında Tehdit suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;
Mahkememizin 23/05/2025 tarih ve 2025/67 Esas 2025/285 sayılı kararı ile sanık HAKKI DEĞİRMENCİ hakkında Tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı bulunan kararıntüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ali ve Fatma oğlu 10/06/1968 Nazımiye doğumlu Elazığ Merkez Kırklar mah/köyü nüfusuna kayıtlı HAKKI DEĞİRMENCİ'ye tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/08/2025
Basın No: ILN02282222
#ilan.gov.tr