Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/41 SATIŞ

1 NUMARALI TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Hisar mahallesi 1046 ada 23 parsel sayılı 575,58 m2 yüzölçümlü bahçeli kerpiç ev vasıflı taşınmaz. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı rapor ilan ekindedir.

Taşınmazın konumu ve Özellikleri: Taşınmaz topoğrafik olarak hafif eğimli bir zemin üzerinde olup sosyal olarak az gelişmiş bir bölgede, düşük ve orta gelir durumlu ailelerin yaşadığı, yakın çevresinde daha çok 1999 Marmara depremi öncesi yönetmeliğe göre bitişik nizamda inşa edilmiş 2-3 katlı mesken binalarının bulunduğu bir bölgededir. Taşınmaz Yıldırım ve Cevahir Sokağa cepheli, kadastro planına göre köşe konumlu parsel olarak yer almaktadır. Ulaşımı kolaydır. Taşınmazın bulunduğu bölgede teknik alt yapı hizmetleri tamdır. Parsel geometrik olarak çok kenarlı olup biçimi düzensizdir. Belediye sınırları içinde, imar planı dahilinde ve meskun alandadır. Doğrusal olarak Tekirdağ Caddesine 35 mt, Belediyeye 490 mt, Otogara 110 mt, Pazaryerine 825 mt uzaklıkta olup özel araçlarla ve toplu taşıma ile ulaşımı mümkün ve kolay olan bir konumdadır. Taşınmaza giriş Yıldırım Sokaktan sağlanmaktadır.

Kıymeti : 11.509.430,04 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Tapudaki gibidir, yol katılım payı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 14:12 Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:12 Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 14:12

21/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

