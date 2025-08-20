20 Ağustos 2025, Çarşamba
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 20.08.2025 00:00 Güncelleme: 20.08.2025 00:02
T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/240 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Pınarözü Köyü
ADA NO : 106 ada
PARSEL NO : 45 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 118,36 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRÜ GÜR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/240 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025
Basın No: ILN02276821
#ilan.gov.tr