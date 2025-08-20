T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/243 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Pınarözü Köyü

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 77 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 251,88 m²'lik irtifak alanı, 21,20 m²'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM GÜR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/243 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02276799

#ilan.gov.tr