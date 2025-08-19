Örnek No:55*

T.C.

REYHANLI

İCRA DAİRESİ

2024/129 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, 94 Parsel,TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILIKTIR

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE:

Söz konusu parselin en yakın köy yerleşim yeri Borniyaz Mahallesine uzaklığı yaklaşık 850 m., bağlısı olduğu Kefertizaye Mahallesine uzaklığı 1,5 km, Reyhanlı ilçe merkezine uzaklığı ortalama 6 km mesafelidir.

Taşınmaz toprak yapısı itibari ile Killi-Tınlı, düz,makineli tarıma elverişli, organik maddesi orta seviyede , kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte tarım arazisidir. Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu parsel kısmen Boş, kısmen de Zeytin dikilidurumdadır.Yöremizde yetiştirilen mutad bitkilerden Mısır, Pamuk, Buğday, Soğan, Patates gibi ürünlerin yetiştirilmesine müsaittir. Taşınmaza ulaşım köy yolundan sağlanmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Adresi: Kefertizaye Mahallesi 94 Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 47.072,50 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediyesince taşınmazın taşınmazların İmar Planı dışında kaldığı hususunda bilgi verilmiştir.

Kıymeti: 1.647.520,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, 96 Parsel, TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILIKTIR.

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE;

İcraya konu Kefertizaye Mahallesi 96 nolu parsel pafta itibari ile zemine aynen uymaktadır.Söz konu parselin komşu parseller ile sınır anlaşmazlığı yoktur .Kefertizaye Mahallesi 96 nolu parselin yüz ölçümü 18.024,00 m2 ve niteliği 'Susuz Tarla? dır. 1/5 hissesi Borçlu Türki Kızı Ayyuş CUNEDİOĞLU adına kayıtlıdır.

Söz konusu parselin en yakın köy yerleşim yeri BorniyazMahallesine uzaklığı yaklaşık 850 m., bağlısı olduğu Kefertizaye Mahallesine uzaklığı 1,5 km, Reyhanlı ilçe merkezine uzaklığı ortalama 6 km mesafelidir.

Taşınmaz toprak yapısı itibari ile Killi-Tınlı, düz,makineli tarıma elverişli, organik maddesi orta seviyede , kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte tarım arazisidir. Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu parselin tamamı Zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Yöremizde yetiştirilen mutad bitkilerden Mısır, Pamuk, Buğday, Soğan, Patates gibi ürünlerin yetiştirilmesine müsaittir. Taşınmaza ulaşım köy yolundan sağlanmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur..

Adresi: Kefertizaye Mahallesi 96 Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 18.024 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediyesince taşınmazın taşınmazların İmar Planı dışında kaldığı hususunda bilgi verilmiştir.

Kıymeti: 720.960,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 12:19 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 12:19 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, 102 Parsel, TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILIKTIR.

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Söz konusu parselin en yakın köy yerleşim yeri Borniyaz Mahallesine uzaklığı yaklaşık 850 m., bağlısı olduğu Kefertizaye Mahallesine uzaklığı 1,5 km, Reyhanlı ilçe merkezine uzaklığı ortalama 6 km mesafelidir.

Taşınmaz toprak yapısı itibari ile Killi-Tınlı, düz,makineli tarıma elverişli, organik maddesi orta seviyede , kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte tarım arazisidir. Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu parsel kısmen yerfıstığı, kısmen de Biber ekili durumdadır.Yöremizde yetiştirilen mutad bitkilerden Mısır, Pamuk, Buğday, Soğan, Patates gibi ürünlerin yetiştirilmesine müsaittir. Taşınmaza ulaşım köy yolundan sağlanmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Adresi: Kefertizaye Mahallesi 102 Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 22.725 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediyesince taşınmazın taşınmazların İmar Planı dışında kaldığı hususunda bilgi verilmiştir.

Kıymeti: 795.375,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, 95 Parsel, TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILIKTIR.

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Söz konusu parselin en yakın köy yerleşim yeri Borniyaz Mahallesine uzaklığı yaklaşık 850 m., bağlısı olduğu Kefertizaye Mahallesine uzaklığı 1,5 km, Reyhanlı ilçe merkezine uzaklığı ortalama 6 km mesafelidir.

Taşınmaz toprak yapısı itibari ile Killi-Tınlı, düz,makineli tarıma elverişli, organik maddesi orta seviyede , kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte tarım arazisidir. Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu parselin tamamamı Zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Yöremizde yetiştirilen mutad bitkilerden Mısır, Pamuk, Buğday, Soğan, Patates gibi ürünlerin yetiştirilmesine müsaittir. Taşınmaza ulaşım köy yolundan sağlanmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu taşınmaz hali hazırda Zeytinlik olarak kullanılmakta olupkıymet takdiri hesaplaması Zeytinlik m2 değeri üzerinden yapılacaktır.

Adresi: Kefertizaye Mahallesi 95 Nolu Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 14.845 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediyesince taşınmazın taşınmazların İmar Planı dışında kaldığı hususunda bilgi verilmiştir.

Kıymeti: 593.800,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:13

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, 111 Parsel, TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILIKTIR.

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Söz konusu parselin en yakın köy yerleşim yeri Borniyaz Mahallesine uzaklığı yaklaşık 850 m., bağlısı olduğu Kefertizaye Mahallesine uzaklığı 1,5 km, Reyhanlı ilçe merkezine uzaklığı ortalama 6 km mesafelidir.

Taşınmaz toprak yapısı itibari ile Killi-Tınlı, düz,makineli tarıma elverişli, organik maddesi orta seviyede , kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte tarım arazisidir. Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu parsel sürülü boş durumdadır.Yöremizde yetiştirilen mutad bitkilerden Mısır, Pamuk, Buğday, Soğan, Patates gibi ürünlerin yetiştirilmesine müsaittir. Taşınmaza ulaşım köy yolundan sağlanmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Adresi: Kefertizaye Mahallesi 111 Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 18.331 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediyesince taşınmazın taşınmazların İmar Planı dışında kaldığı hususunda bilgi verilmiştir.

Kıymeti: 641.585,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 11:24 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:24 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:24

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Reyhanlı İlçe, 214 Parsel, TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILIKTIR.

REYHANLI İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Söz konusu parselin en yakın köy yerleşim yeri BorniyazMahallesine uzaklığı yaklaşık 850 m., bağlısı olduğu Kefertizaye Mahallesine uzaklığı 1,5 km, Reyhanlı ilçe merkezine uzaklığı ortalama 6 km mesafelidir.

Taşınmaz toprak yapısı itibari ile Killi-Tınlı, hafif eğimli,makineli tarıma elverişli, organik maddesi az seviyede , kendi imkanları ile sulanabilir nitelikte tarım arazisidir. Keşif sırasında yapılan incelemede söz konusu parselin tamamı Zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Yöremizde yetiştirilen mutad bitkilerden Mısır, Pamuk, Buğday, Soğan, Patates gibi ürünlerin yetiştirilmesine müsaittir. Taşınmaza ulaşım köy yolundan sağlanmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı yoktur.

Adresi: Kefertizaye Mahallesi 214 Parsel Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü: 19.396 m2

İmar Durumu: Reyhanlı Belediyesince taşınmazın taşınmazların İmar Planı dışında kaldığı hususunda bilgi verilmiştir.

Kıymeti: 775.840,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:19 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:19 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:19

13/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

