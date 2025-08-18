T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/445 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, PAŞAYAYLA MAHALLESİ, 112 ADA 110 PARSEL

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ZAFER YANARDAĞ(T.C.: 35*******06)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyası ile dava açıldığı,

Mahkemenizce UYAP sisteminde yapılan adres araştırmasında mernis adresinin boş olması sebebi ile tebligat yapılamadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan 11/04/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; kamulaştırma bedelinin 92.835,07-TL olduğu rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 09/09/2025 günü saat: 11:48'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, kamulaştırma ilanı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02279182

#ilan.gov.tr.