ARNAVUTKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın: SIDIKA ÇETİN

İstanbul İli, Haraççı Mah. 10596 Ada 3 Parsel'in 1362/29165 hissesi ve 10580 Ada 4 Parsel'in 28402/204373 hissesi El Birliği halinde iken, 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden mirasçılardan İrfan GÜNEL, intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak mirasçılardan SIDIKA ÇETİN'e ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olobilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

