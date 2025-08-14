T.C. ANTALYA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Davalı , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası nedeniyle; Hakkında kayyım tayini kararı olan ve açık kimlik bilgileri bilinmeyen Antalya İli, Aksu İlçesi, Karaöz Mahallesinde bulunan 14732 ada 31 parsel (eski 1365) nolu taşınmazın maliklerinden olan 'Remzi'nin gaipliğine karar verileceğinden,mirasçılarının veya mirasçıları hakkında bilgi sahibi olanların ilanın neşredileceği tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu 2.KEZ ilanen tebliğ olunur. 30.07.2025

