T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği vekili Av. Hayati Yıldız tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıfbank Kars Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ VE DOSYA BİLGİLERİ :

1-)2025/145 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 35 parsel 10.425,74 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Süsenber Tatlı

2-)2025/147 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 31 parsel 4.754,93 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

3-)2025/148 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 34 parsel 5.362,23 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

4-)2025/149 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 30 parsel 6.695,77 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

5-)2025/150 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 26 parsel 5.456,01 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

6-)2025/151 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 25 parsel 2.678,04 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

7-)2025/152 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 24 parsel 2.114,52 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

8-)2025/153 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 29 parsel 4.176,38 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

9-)2025/154 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 28 parsel 6.447,64 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

10-)2025/155 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 27 parsel 10.208,30 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

11-)2025/156 Esas: Kars ili Merkez ilçesi Paşaçayır mahallesi Hazartepe mevkii 1433 ada 23 parsel 4.184,18 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik: Sarı Kepenekci, Yolcu Kepenekci, Oruç Kepenekci, Şamil Kepenekci, Kamil Kepenekci, Hatun Kepenekci, Sinezer Kepenekci, Fatma Kepenekci, Sacit Kepenekci, Kenan Kepenekci, Salih Kepenekci, Habib Kepenekci, Reyiz Kepenekci, Rüstem Kepenekci, Zülfizar Koçu, İhsan Öztürk, Abuzer Eşitti

DURUŞMA GÜNÜ: 16/10/2025 Saat 10:50

Basın No: ILN02275963

#ilan.gov.tr