13 Ağustos 2025, Çarşamba
T.C. AKKUŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 13.08.2025
ESAS NO : 2025/87 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizin 2025/87 Esas sayısında Ordu İli, Akkuş İlçesi, Salman-Çamalan Mahallesi, 903 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz hakkında kamulaştırma davası açılmış olup 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur. 05.08.2025
Basın No: ILN02275735
#ilan.gov.tr