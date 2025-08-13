T.C. AKKUŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/87 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizin 2025/87 Esas sayısında Ordu İli, Akkuş İlçesi, Salman-Çamalan Mahallesi, 903 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz hakkında kamulaştırma davası açılmış olup 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur. 05.08.2025

Basın No: ILN02275735

#ilan.gov.tr