07 Ağustos 2025, Perşembe
T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 07.08.2025 00:00
İ L A N
T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/255 Esas
Konu: 2.Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HATİCE GÜNEŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO: 52744576976
ADI SOYADI: HATİCE GÜNEŞ
BABA ADI: KAZIM
ANA ADI: NASİHA
DOĞUM TARİHİ: 08/08/1981
DOĞUM YERİ: ERUH
İKAMETGAH ADRESİ:
Basın No: ILN02272932
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