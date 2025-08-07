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T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Kiralama İhalesi

Aşağıdaki tabloda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait olan taşınmazda ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve 2'inci tip ayırma tesislerinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması şeklinde şartname hükümlerine göre 3 yıl işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü, ihaleye konulmuştur. İhale sonucu belirlenecek olan kira bedelleri -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir. Kira Ödemeleri:

3.1. Kira bedelleri aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 19 / Ağustos/ 2025 / Salı / 14:00 İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli (TL) İnköy Mahallesi Perli Yolu Caddesi No:55 (2' nci Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi, Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayırma Tesislerinde Ayrıştırılarak Geri Dönüşüme Kazandırılması) 139.756,08 TL 150.936,57 TL Taşınmaz Bilgileri Mahalle / Ada Parsel / m2 Cinsi İnköy Mahallesi 4260 Ada 457 Parsel Brüt: ~3.000,00 m² 2.Sınıf Toplama Ayırma Tesisi

Ek olarak; Hali hazırda 07.07.2025 tarihi itibariyle idare tarafından toplanarak 2. Tip Toplama ve Ayırma Merkezinde depolanmış olan yaklaşık 65,02 ton karışık ambalaj atığı bulunmakta olup günlük ortalama 914.33 kg toplama gerçekleştirilmektedir. Mevcut olan ve ihale süresine kadar toplanacak olan idaremiz kantar kayıtlarında yer alan karışık ambalaj atıkları yüklenici tarafından kg bedeli 4,45 TL + KDV fiyattan idareye ait sözleşmeye konu tesiste ayrıştırılarak bedeli Sözleşme imzalanmasını takip eden ayın 20'sine kadar İdareye ödenecektir.

4. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

4.1. İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, varsa e-tebligat adresi, SMS için cep telefonu numarası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı)

4.2. İhale ile ilgili geçici teminat bedellinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

4.3. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren alınmış borcu yoktur belgesi aslı,

4.4. İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartname,

4.5. İhale tarihinden itibaren geriye dönük en az 3 yıllık olmak üzere ambalaj atığı toplama, ayırma, ön ayıklama tesisi çalıştırdığına dair belge ya da lisanslı firma olduğuna dair belge.

4.6. Yukarıda istenen evraklara ek olarak:

4.6.1. Gerçek kişiler için:

4.6.1.1. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

4.6.1.2. Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

4.6.2. Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):

4.6.2.1. Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)

4.6.2.2. Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,

4.6.2.3. Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4.6.2.4. Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,

4.6.3. Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü en geç tabloda belirtilen saate kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2'nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

İhaleye ait her türlü şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz İklim Değişikliği ve Katı Atık Müdürlüğünden (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:1) görülebileceği gibi, aynı Müdürlükten alınabilir.

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın No: ILN02272604

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