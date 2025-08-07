İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/422 Esas

DAVALI : JELİL JORA BAYEV Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Maraşal Caddesi 66 K:1D:1 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde kendisine ulaşılamadığı, tebliğine el verişli başkada adresinin bulunamadığı sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127, 128), sunmak istediğiniz tüm delil ve belgelerin asıllarıyla birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.11/07/2025

Basın No: ILN02272615

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