T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO: 2024/1395 Esas

Davacı SAFFET KILIÇ tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan zayi belgesi verilmesi davasında, davacı ekte gönderilen dava dilekçesinde evrak kayıt defterinin iptalini istemiş olup; Bahse konu evrak kayıt defterinin elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde evrak kayıt defterinin iptaline karar verileceği ilan olunur. 03.07.2025

Basın No: ILN02272601

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