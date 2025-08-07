07 Ağustos 2025, Perşembe
T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Giriş: 07.08.2025 00:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N
ESAS NO: 2024/1395 Esas
Davacı SAFFET KILIÇ tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan zayi belgesi verilmesi davasında, davacı ekte gönderilen dava dilekçesinde evrak kayıt defterinin iptalini istemiş olup; Bahse konu evrak kayıt defterinin elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde evrak kayıt defterinin iptaline karar verileceği ilan olunur. 03.07.2025
Basın No: ILN02272601
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