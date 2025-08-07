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T.C. ANTALYA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/9 Esas

Karar No: 2025/325 Karar

Kendisine tebligat yapılamayan Ahmet ve Fatma oğlu, 17/01/1966 doğumlu, 284****0288 T.C Kimlik no'lu SÜLEYMAN TORUN'a Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/04/2025 Tarihli kararı ile sanık Süleyman Torun hakkında TCK'nın 37/1 del. 245/2,53 mad. (sanıklar hak. 4 kez), TCK 245/2, 43, 53 mad. (sanıklar hak. 3 kez) maddeleri uyarınca;

- Fransa ülkesinde bulunan EUROPAY FRANCE SAS Bankasına ait "5130300763047558, 5130350167426353, 5132400010623041" nolu kartlar bakımından sahte banka veya kredi kartı üretmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2.500.00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

- İngiltere ülkesinde bulunan LLOYDS TSB BANK PLC. Bankasına ait "5187910315394555, 5187910378794576" nolu kartlar bakımından sahte banka veya kredi kartı üretmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2.500.00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

- Almanya ülkesinde bulunan EURO KARTENSYSTEME GMBH Bankasına ait "5232540875084190- 5232566011067823- 5232560045391101- 6729602408394390087- 6725861217430286595- 6726408200116185008- 6726417242063448004- 6725879846030052757- 6726711800013251407- 6725690700033860426- 6725400700035194775- 6726506300040672823- 6725859740800154675- 6729100112443590070- 6725341300704377694- 6725307500055513613- 6725716000009128654- 6721007502333667585- 6721004604837224641- 6722528030046208644- 6725542901350003216- 6725511508120095757- 6725140415001182291- 6721005003494365038- 6721008505075318506- 6725100008001487899- 6721003005691193073- 6725342300051177910, 6726413905414253018- 6725680100014380803- 6729607000271270790- 6725100017741222581- 6725217201100320349- 6725200110537832785- 6726857400031112451- 6726217000057536941- 6729100174423140094- 6726857800005442646- 6729603600166990099- 6725217600050399122- 6722910655393362200- 6725402800006423142- 6725408011015413488- 6726124700010193258- 6725721000309905689- 6725410600075721594- 6721004307802684324- 6725341410000846142- 6721006005483826002- 6722528013014509433- 6725600400003386937" nolu kartlar bakımından sahte banka veya kredi kartı üretmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2.500.00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

- Belçika ülkesinde bulunan EUROPAY BELGIUM S.C.R.L.Bankasına ait "5413275458813811" nolu kart bakımından sahte banka veya kredi kartı üretmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2.000.00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

- Letonya ülkesinde bulunan JOINT-STOCK COMPANY "PAREXBANK" Bankasına ait "5411789240005819" nolu kart bakımından sahte banka veya kredi kartı üretmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2.000.00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

- İsviçre ülkesinde bulunan VISECA CARD SERVICES S.A.Bankasına ait "5501387000414684" nolu kart bakımından sahte banka veya kredi kartı üretmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2.000.00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/07/2025

Basın No: ILN02272761

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