İ L A N

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, İldem Cumhuriyet Mahallesi 113 ada, 1 Parsel üzerinde ve İldem Çarşı içerisinde bulunan 61 adet dükkân, toplu halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü İhale" ile 5 yıllığına kiraya verilecektir.

1-İhale 19/08/2025 Salı günü saat 14.15'de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

b- Gerçek kişilerde Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi. ( üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir. )

c-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

e-Şartname bedeli 10.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 19/08/2025 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü'ne yapılacaktır.



Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mevkii Cinsi 5 Yıllık Muhammen Bedel Geçici Teminat İldem Cumhuriyet Mah. 61 Adet Dükkân 10.750.000,00-TL 322.500,00-TL

Basın No: ILN02272580

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