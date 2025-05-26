T.C.KOZAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİK İLANI

Sayı : 2024/200 esas (Kozan 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1612 esas sayılı dosyası) Konu : Hakan Gül hk.Adana İli, Kozan İlçesi, Ergenuşağı Mahallesi, Cilt No:45, Hane No:44'de nüfusa kayıtlı, Osman ve Dursun'dan olma, Kozan 01/01/1971 doğumlu, 14761243200 TC. Kimlik Numaralı HAKAN GÜL'ün 32 yıldan bu yana ortaya çıkmaması ve resmi bir kayda konu vukuatlarına da ulaşılamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla; gaip hakkında malumatları olan kimselerin" ALTI AY " müddet içerisinde Kozan 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/200 esas sayılı dosyasına malumat vermeleri ve gaip adayının da hayatta ise kendisinin sağlık durumunu ve adresini Mahkememize bildirilmesi ilan olunur.21/04/2025

Basın No: ILN02230254

#ilan.gov.tr