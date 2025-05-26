T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/332 Esas 13.05.2025

Davacılar, ARZİYE ÇAKICI, HASAN ÇAKICI, İLKER ÇAKICI, ÖMER ÇAKICI ile Davalılar ,..... MUSTAFA KABA, ZEKİ KABA arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle; herhangi bir tebligata yararlı adresi bildirilmeyen, mahkememizce UYAP sistemi üzerinden mernis yurt dışıadresi, yurt içi adresi ve herhangi bir ikametgah adresi tespit edilemeyen ve kolluk tarafından da adresi tespit edilemeyen dahili davalılar Mustafa Kaba ve Zeki Kaba'ya," Patlangıç Mahallesinde yapılan22/a çalışmalarında 2379 ada 14, 13 ve 16 nolu parsellerin müşterek sınırının sabit sınır tipi olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Hava fotoğrafları üzerinde yapılan incelemede 2379 ada 14, 13 ve 16 nolu parsellerin dava konusu sınırının uyumlu olduğu anlaşılmış olup, 22/a çalışmalarında belirlenen sınırın uygun olduğu tespit edilmiştir." şeklindeki fen raporu ile, " Fen Bilirkişisi Raporundaki tespitler dikkate alındığında; parseller arasındaki sınırların 22/a çalışmalarında belirlenen sınırlarla uyumlu olduğu anlaşılmış, dava konusu 2379 ada 13 parsel sınırları içinde, 2379 ada 16 parsel sınırları içinde ve kadastral yolda kalan alanların yüzölçümü belirtilmediğinden dava konusu alanların değeri hesaplanamamıştır. Davalılar mülkiyetindeki 2379 ada 16 parsel, Davacı mülkiyetindeki 2379 ada 14 parselin güney batı sınırına konumlanmıştır. Dava konusu alan, 2379 ada 16 parselin kadastral sınırları içinde kalmakta, zeminde parselleri ayıran 0,30-0,40 cm yüksekliğindeki yörede an olarak adlandırılan toprak yükselti dışında ayırıcı bir unsur bulunmamaktadır. Davalılar mülkiyetindeki 2379 ada 13 parsel, Davacı mülkiyetindeki 2379 ada 14 parselin güney doğu sınırına konumlanmıştır. Dava konusu alan, 2379 ada 13 parselin kadastral sınırları içinde kalmakta, parsellerin sınırı boyunca şerit halinde uzanmakta, zeminde parselleri ayıran yer yer deforme olmuş tel örgüler bulunmakta ve dava konusu alan 2379 ada 13 parsel malikleri tarafından yol olarak kullanılmaktadır. Kadastral paftasında yol olarak ayrılan alan, Davacı mülkiyetindeki 2379 ada 14 parselin kuzey doğu sınırına konumlanmıştır. Dava konusu alan, kadastral yol sınırları içinde, dava konusu alanın bir bölümü niteliğini kaybetmiş toprak sulama arkı olduğu ve ark kenarında bakımsız 2 dut ağacı bulunduğu gözlenmiştir." şeklinde değerleme raporunun "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ihtarı ile tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02230107

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