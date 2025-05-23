Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/15088 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15088 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, 124 Ada, 6 Parsel, 14. kat 59 bb. Nolu Bağımsız Bölüm Esenyurt Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre Esenyurt İlçesi Mevlana Mahallesi 124 Ada 6 parsel İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 1854 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 5.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Blok Nizam 15 kat konut alanında kalmakta olduğu, satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu, Esenyurt İlçesi, Mevlana (Tapuda: Yakuplu) Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesinde, tapunun 124 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı ve Evliya Çelebi Caddesinden 10 dış kapı numarası alan 3.719,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Ak Apartmanında 4/240 arsa paylı 14.kat (59) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğinde olduğu, Bodrum kat+ zemin kat+ 14 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, otuz yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut, normal katlarında dörder daireli ana binanın 14.normal katında yer alan daire, onaylı mimari projesine göre; antre, koridor, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, 110,44m2 net (süpürülebilir) alana sahip olduğu, binada yer alan emsal daireler, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, doğalgaz tesisatlı kalorifer ısıtmalı olduğu, Satışa konu taşınmaz, konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlandığı, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olduğu, civarın talep gören konut alanında yer aldığı, taşınmazın değerinin 3.500.000,00 TL olduğu tespit edilmiş, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.



Adresi : Evliya Çelebi Caddesi 10 Dış Kapı No 14. Kat 59 Nolu Bb. Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.719 m2

Arsa Payı : 4/240

İmar Durumu : İnşaat tarzı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 1854 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 5.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Blok Nizam 15 kat konut alanında kalmaktadır, denilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 22/12/1992 ve Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/07/2025 - 14:15 Bitiş Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 14:15

22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02228530

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