Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/157 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/157 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Şişli İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , 1073 Ada No , 56 Parsel No , 198,00 m2 Yüz Ölçümü, Arsa Niteliğinde Taşınmazın 1/8 Hissesidir. Konu parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Konu parsel Yeşil Alanında kalmakta olup yapılaşma izni bulunmamaktadır.



Adresi : Fulya Mahallesi, Hüseyin Cahit Yalçın Sokak, 1073 Ada, 56 Parsel Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/08/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati: 21/08/2025 - 10:40

20/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02228515

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