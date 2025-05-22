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T.C. KUŞADASI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/262 Esas

Mahkememizin 2021/262 Esas sayılı dosyasında; dava konusu Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi, 1002 ada, 1 parsel sayılı tarlanın etrafındaki taşlık - çalılık alanı tarım toprağı haline getirdiklerini, tescil dışı taşınmazın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713/1. maddesi koşulları oluştuğundan bahisle davacılar Akın Aksüt, Mustafa Aksüt adına kayıt ve tescili istemli dava açıldığı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 713/5. maddesi gereğince; dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak son ilan tarihinden başlayarak üç ay içerisinde, açılan dava koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa tescile karar verileceği hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02227588

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