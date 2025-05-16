T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/162 Esas



Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Taşağıl-Beşkonak İl Yolu yapımı kapsamında 15/01/2014 tarih 2014/6 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 02/05/2025

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL NİTELİK M.KARE 2025/162 Ekrem Erdoğan Manavgat Sağrin 262 ada

327 ada 113

19 Yol

Yol 342,40m²

389,55m² 2025/163 Ali Erdoğan Manavgat Sağrin 262 133 Yol 470,29m2 2025/164 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Manavgat Sağrin 432 112 Arsa 45,03m2

Basın No: ILN02223456

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