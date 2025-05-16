T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/203 Esas

DAVALI: FAISAL JAMEEL



Davalının bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış olduğundan davalı Faısal Jameel'e tahkikat duruşma gününün tebliğine,

Duruşma günü olan 25/09/2025 günü saat: 11:30'da duruşmada hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde karşı tarafın da hazır olmaması yada yargılama devam etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda ise yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sone erdiği duruşmada HMK 184-186 maddeleri gereğince sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/05/2025

Basın No: ILN02224328

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