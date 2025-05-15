T.C.

KONYA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2024/7 Karar No : 2024/548



İLAN

Basit Yaralama, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından sanık AHMET UĞUR hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen Gerekçeli Karar ile sanık müdafinin 03.07.2024 tarihli İstinaf başvuru dilekçesinin müşteki Oğuzhan Sümer'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.06.2024 tarihli karar ile Mustafa ve Ayfer oğlu, Selçuklu 15.04.2002 D.lu sanık Ahmet Uğur'un "Basit Yaralama, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu karar ve İstinaf dilekçesinin Adıgüzel ve Gül oğlu, Karatay 29.05.2003 D.lu müşteki OĞUZHAN SÜMER'in bildirmiş olduğu adres itibarı ile kendisine tebliğ edilemediği, UYAP kayıtlarında müştekinin mernis adresinin bulunmadığı, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli karar ile İstinaf dilekçesinin müştekiye tebliğ edilme imkanının bulunmadığı Türkiye adresi itibarı ile de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki hafta içinde mahkememize veya müştekinin bulunduğu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyan ile ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF talebinde bulunabileceği, ayrıca İstinaf başvurusuna cevap verebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02221530

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