T.C. AĞRI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/241 Esas

KARAR NO : 2025/99

C.SAV.ESAS NO : 2024/491

SANIK : ROHULLAH ALAMYAR, GUL RAHMAN ve FATIMA oğlu, 1998 Afganistan doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 17/12/2023

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : Düşme

TUTUKLAYAN MAHKEME : Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2024/245

TEVKİF TARİHİ : 12.03.2024

KARAR TARİHİ : 18/02/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 28/02/2024 Tarih ve 2023/8827 soruşturma, 2024/491 Esas,2024/356 İddianame nolu iddianamesi ile mahkememize açılan kamu davası sonucunda mahkememizin 2024/241 - 2025/99 karar sayılı ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik Neden olma suçundan neticeten sanık hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan dolayı mahkememizde kamu davası açılmış ise de, sanığın yabancı uyruklu göçmen olması ve 30.01.2003 tarihli ve 4803 S.Y ile protokolün uygun bulunması ile Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz, Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun gereğince ilgili Protokolün 5 inci maddesinde; "Göçmenler, bu Protokol'ün 6. maddesinde öngörülen eylemlerin konusu olmaktan dolayı bu Protokol'e göre, cezai kovuşturmaya tabi tutulmayacaklardır." açık hükmü gereğince ve Anayasamızın 90 ıncı maddesi gereğince, sanığın atılı suçtan kovuşturma yasağı olduğundan CMK m. 223/8 inci maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE,

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/270 emanet sırasına kayıtlı 1 adet 154856094 seri numaralı pasaport, ağzı kapalı delil poşeti içerisinde SAEISINAB HAMED adına düzenlenmiş TK 2731 uçuş numaralı 17 DECC16:25 tarihli, 11B koltuk numaralı AĞRI İSTANBUL seferine ait uçak bileti'nin DELİL OLARAK SAKLANMASINA,

Dair; Cumhuriyet savcısının huzuru ile mütalaaya uygun olarak, GEREKÇELİ KARARIN TEBLİGİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE içerisinde mahkememize veya bulundukları yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt kâtibine beyanda suretiyle ve ya silahaltında ise bağlı bulunduğu birimi amirine dilekçe ile başvuruda bulunarak veya ceza evinde bulunması durumunda Cezaevi yönetimi aracılığı ile mahkememize göndereceği bir dilekçe ile ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YASA YOLUNA BAŞVURABİLECEĞİ, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği, ilgililerin karardan bir örnek alabilecekleri hususu ihtar edilmek suretiyle verilen karar, ana çizgileri ile açıkça okunup usulen anlatıldı.25.03.2025

Basın No: ILN02222888

#ilan.gov.tr