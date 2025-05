T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/106 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Cinekoğlu mh.

ADA NO : 2584

PARSEL NO : 5

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arzu Öztunç, Rafet Gök, Rakibe Gök, Ümit Gök, Ünal Gök

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.

KAMULAŞTIRMANIN VE



BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Cinekoğlu mah. 2584 ada 5 parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 06/03/2025 gün 181 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/106 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

