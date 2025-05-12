T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.80758343-2019/507-Ceza Dava Dosyası 06.05.2025

Konu :

İLAN

Mahkememizce sanık ABOUBAKR KAVEH hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ile sonuç olarak sanığın 10 YIL HAPİS VE 20000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın Mustafa ve Sardasht oğlu, 1979 İRAN doğumlu, olan sanık ABOUBAKR KAVEH'ınadresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.



SANIK: ABOUBAKR KAVEH, Mustafa ve Sardasht oğlu, 1979 İRAN doğumlu

Basın No: ILN02221619

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