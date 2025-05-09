İLAN

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/378 Esas



DAVACILAR :

1- DUDU YILDIRIM-14926556930 -

2- HAVVA AKSOY-26431174042 -

3- MEHMET GÜL-27214147390 -

4- MUSTAFA GÜL-27196147906 -



DAVALILAR :

1- SERİK BELEDİYESİ-

2- SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ -

3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-



Dava konusu Antalya Serik ilçesi Gebiz beldesi Nurullar sokağında bulunan Kuzeyi kısmen orman kısmen tarım arazisi, Doğusu orman, Güneyi Tahir Öztürk evi, tarlası ve serası, batısı İbrahim Gül ve Mustafa Gül müşterek tarlası ile çevrili toplam 26.500 m2 lik yer olan taşınmazın yaklaşık 7.800 m2 lik kısmını Mehmet Gül, 6.700m2 lik kısmı Mustafa Gül, 6.700 m2 lik kısmı Havva Aksoy, 6.700m2 lik kısmı da Dudu Yıldırım tarafından zilyet olunan taşınmaz adına T,M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları gerektiği ilan olunur.

Basın No: ILN02218183

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