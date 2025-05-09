T.C. İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/64 Esas



Davacı Ebru ŞALLI AKKUŞ ve davalı Uğur AKKUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

15/08/1981 Tepebaşı/Kızıltepe doğumlu, Mahmut ve Hatice oğlu, 12194804098 TC Kimlik numaralı, UĞUR AKKUŞ'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili 04/02/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; Tarafların 26/09/2019 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığını, tarafların önceki evliliklerinden ikişer tane çocuklarının bulunduğunu, tarafların tanıştıktan kısa bir süre sonra, davacının ilk evliliğinden olan oğlunun lenfoma hastalığına yakalandığını, davalı o zorlu ve uzun süren tedavi süresinde davacıya destek olduğunu, davacının ilk evliliğinden olan oğullarına büyük yakınlık ve sıcaklık gösterdiğini, davacının oğlunun yaklaşık 3 yıl süren tedavisi sonrasında, 16/04/2020 yılında hayatını kaybettiğini, bu olaydan sonra tarafların davacının evlilik öncesinde kullandığı hazır kurulu dairede ikamet ettiklerini, tarafların kısa süre sonra Amerika'ya gidip gelmeye başladığını, daha çok orada yaşamaya başladıklarını, tarafların Amerika'da kalmaya başladıktan bir süre sonra davalının davacıya karşı yaklaşımının değiştiğini, davalının davacıya fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, davacının 7 aydır davalıdan ayrı yaşadığını, davacının İstanbul'a döndükten sonra davalının davacıya tehdit, hakaret, şantaj yapmaya devam ettiğini, davacıyı ölümle tehdit etmeye başladığını, davacının davalının kendisine uluşamaması için onu hem telefonundan, hem de sosyal medya hesaplarından engelliğini, ancak davalının farklı sosyal medya hesaplarından davacıya tehdit ve hakaret mesajları atmaya devam ettiğini, davalı hakkında şikayette bulunulduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, davalının Beykoz 1. Aile Mahkemesinin 2024/1021 esas sayılı dosyası ile boşanma ve mal tasfiyesi talebinde dava açtığını, daha sonra 25/11/2024 tarihinde davadan feragat ettiğini belirterek davanın kabulüne, davalının hem hayata kast, kötü davranılması ve ağır derecede onur kırıcı davranış ve hem de şiddetli geçimsizlik nedeni ile aile hayatının temelinden sarsıldığı ve müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi nedenleriyle TMK 162 ve TMK 166 maddeleri doğrultusunda tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi talepli dava açıldığı, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının UĞUR AKKUŞ'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 05/05/2025

Basın No: ILN02220104

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