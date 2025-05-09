T.C.

ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Dosya Esas No: 2025/133

Karar No : 2025/282



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/2270 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Necva ELTALİB hakkında Kamu Malına Zarar Verme suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda,

Mahkememizin 15/04/2025 tarih ve 2025/133 Esas 2025/282 karar sayılı ilamı ile Necva ELTALİB hakkında Kamu Malına Zarar Verme suçundan 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.



Yukarıda yazılı bulunan kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mustafa ve Zehra kızı, 2005 Halep doğumlu NECVA ELTALİB'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur.05.05.2025

Basın No: ILN02219515

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