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T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/267 Esas

DAVACI: Karayolları Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. Tevfik Büyükurgancı

Davacı kurum tarafından aleyhinize ( DAVALI EBUBEKİR SIDDIK ÖZTÜRK) açılan Kamulaştırma davasının konusu Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 3034 parsel (geldisi 287) yapılan yargılamasında;

Mahkememizce önceki aşamalarda mernis adresinizin bulunmaması ve tüm resmi yazışmalara rağmen adresinizin tespit edilmemesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce 16.12.2024 tarihinde ön inceleme günü yapılmış, 21.04.2025 tarihli duruşmada ilanen tebliğine karar verilmiştir.

01.07.2025 günü saat 10.20'da Yeşilova Adliyesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve sözlü yargılama aşamasına geçilip hüküm verilebileceğinin ihtarı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02218251

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