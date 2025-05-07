T.C.

VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, OĞUZ/ATATÜRK Mahalle/Köy, mahalleiçi (hanecivarı) Mevkii, 161 Ada, 4 Parsel...

Adresi: Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Mahalleiçi Mevkii Beşikdüzü / TRABZON

Yüzölçümü: 490,31 m2



İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 5.332.130,00 TL

KDV Oranı: Bodrum kat %1 KDV, zemin kat ile bağlantılı dubleks meskenin %20 KDV

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2025 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/07/2025 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati: 01/08/2025 - 10:23

02/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02217968

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