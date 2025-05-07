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T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/620 Esas

Davacı vekili dava dilekçesinde; Kışlaköy Göleti işi nedeni ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Salmanlı Mahallesi 5369 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 2876,41 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Salmanlı Mahallesi 5366 ada 14 parsel numaralı taşınmazın 1105,73 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Salmanlı Mahallesi 5369 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 1105,73 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5542 ada 37 parsel numaralı taşınmazın 4497,09 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5542 ada 30 parsel numaralı taşınmazın 2389,87 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5545 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 270,3 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5544 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 593,44 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5542 ada 57 parsel numaralı taşınmazın 7003,83 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5542 ada 52 parsel numaralı taşınmazın 2825,45 metrekaresinde, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Büyükhataplı Mahallesi 5546 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 2159,77 metrekaresinde, davalıların payı bakımından mülkiyet kamulaştırması yapılmış olup, söz konusu taşınmazların bedel tespitini, DSİ genel müdürlüğü adına tescilini talep ve dava ve etmiştir. Bilirkişi raporunda kamulaştırma bedeli Aytekin Beler'in hisseleri oranında gösterilmiş; Büyükhataplı mahallesi 5545 ada 1 parsel için 58.92 TL, 5544 ada 1 parsel de 132.81 TL , 5542 ada 30 parsel için 241.55 TL , 5542 ada 37 parsel için 908,07 TL, 5542 ada 52 parsel için 618,60 TL, 5542 ada 57 parsel için 1.563,59 TL, 5546 ada 2 parsel için 471,32 TL, Salmanlı mahallesi 5366 Ada 14 parsel için 719,30 TL, Salmanlı mah. 5369 ada 1 parsel için 1.719,78TL, Salmanlı mahallesi, 5369 ada 3 parsel için 1.403,35 TL hissesi oranında bedel tespit edilmiştir.

Davalı Aytekin Beler'in bildirilen adresine gönderilen tebligatın bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin kolluk araştırmalarında da tespit edilememiş olması nedeniyle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, iş bu ilan ve H.M.K'nun 129. maddesindeki bütün unsurları içeren ve dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarınızı ve bu savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları içeren dilekçenizi, iki haftalık süre içerisinde sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve Duruşma gününün 20/05/2025 günü saat 10:50'ye bırakılmış olduğunu ilan ile ihtar olunur. 29/04/2025

Basın No: ILN02218121

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