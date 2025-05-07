T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/36527 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36527 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAHALLESİ 235 Ada, 6 Parsel, B BLOK 8. BODRUM KAT 15 NOLU DEPOLU DÜKKAN; adres olarak; Başakşehir İlçesi, Başakşehir 2.Kı sım Mahallesi, Avni Akyol Bulvarı, Loca İstanbul Rezidans Evleri, B Blok, 8.bodrum kat, 15 bağımsız bö lüm numaralı olarak yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu blok TEM Otoyoluna çok yakın, Devlet Kara yoluna ve ilçe merkezine uzak mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede genelde çok katlı site düzeninde ko nut yapıları mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. 1.sınıf işçilik ve kalitede yapıldığı 2 belirlenmiştir. Taşınmaz dükkan niteliklidir. Taşınmaz dükkan+depo hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre dükkan net ~ 381,70m² ve depo net ~ 154,20m² alanlı olup, toplam dükkan+depo 535,97m² olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı otomatik cam kapıdır. İç mekânlar cam sistemle bö lünmüş tür. Dış cephe doğramaları alüminyum çerçeve+cam malzemeden imaldir. Taşınmazın zeminleri seramik kaplıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar tamdır. Isınma sistemi merkezi doğalgazdır. Çift cepheli olan taşınmazın, vadi manzarası bulunmaktadır. Dekorasyonu yenilenmiş ve genel anlamda bakımlı bir modern yapıya uygun bir dükkan olduğu değerlendirilmiştir.

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığının dosyaya gönderdiği 21/04/2025 tarihli yazıya göre; 1/5000 ölçekli 15/10/2010 t.t.'li "Bahçeşehir 227 ada 1 parsel, 228 ada 1 parsel, 233 ada 1 parsel, 234 ada 1 parsel ve 235 ada 3 parsele İlişkin Nazım İmar Plan Tadilatı" kapsamında Yüksek Yoğunlukta Gelişme Ti caret+Konut Alanı'nda kalmaktadır. Parselde, E:1.20 ve H:Serbest`tir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Me kansal Planlama Genel Müdürlüğü`nün 18/03/2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve madde nin (b) bendine; "İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, iba dethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer`i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekkül ler ve si luet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…" hükmü eklendiği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları yapılma dan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu vb. belgeler) düzenlenememektedir. Denilmiştir.

Yüzölçümü: 14.010,06 m2

Arsa Payı: 1260000/56000000

Kıymeti: 40.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz, ipotek, satış arz şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/06/2025 - 14:59 Bitiş Tarih ve Saati: 23/06/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/07/2025 - 14:59 Bitiş Tarih ve Saati: 28/07/2025 - 14:59

05/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02218003

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