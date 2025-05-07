07 Mayıs 2025, Çarşamba
T.C. GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 07.05.2025 00:00 Güncelleme: 07.05.2025 00:29
T.C.
GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No: 2024/835
Karar No: 2025/253
İLAN
KARAR ÖZETİ
Gebze 13.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/835 Esas 2025/253 Karar sayılı ilamı ile sanık Murat UÇAR hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 5 ay hapis cezası verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ilamın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.05.05.2025
Basın No: ILN02218077
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