T.C.

GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/835

Karar No: 2025/253

İLAN

KARAR ÖZETİ

Gebze 13.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/835 Esas 2025/253 Karar sayılı ilamı ile sanık Murat UÇAR hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 5 ay hapis cezası verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ilamın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.05.05.2025

Basın No: ILN02218077

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