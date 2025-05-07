T.C.

GAZİOSMANPAŞA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/246 Esas

18.04.2025

İ L A N

Davacılar , DİKRAN BAHADIR ALTUN, DİKRANHİ MOR, SUZAN KOTOĞYAN, VAHE ALİKSANYAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Miras Bırakan 55915033810 T.C. kimlik numaralı Ermiya ve Turfanda'dan olma, 01/04/1864 Giresun doğumlu, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah/Köyü, 4 Cilt, 2312 Hane no ile nüfusa kayıtlı KAZAR ÇİPLAKOĞLU'nun murisin yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği ve UYAP sistemince yapılan hesaplamada ilgili mirasçının payının Hazine'ye verildiği anlaşılmakla; Hazine'nin mirasçılığının tetkiki açısından, 55915033810 T.C. Kimlik numaralı, Ermiya ve Turfanda'dan olma, 01/04/1864 Giresun doğumlu, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah/Köyü, 4 Cilt, 2312 Hane no ile nüfusa kayıtlı KAZAR ÇİPLAKOĞLU'nun mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu 1. kez ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02218025

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