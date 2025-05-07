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T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/405 Esas

DAVACI: RAMAZAN TOPRAK, .ARIŞ TOPRAK, RECEP TOPRAK, MELİHA TOPRAK, DİLEK AYDIN

DAVALI: DÜZCE DEFTERDARLIĞI

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; dava konusu taşınmazın TMK 713 Maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Dava konusu edilen Düzce ili Merkez ilçesi Doğanlı Mahallesi 3203 ada 19 parsel sayılı taşınmazın TMK 713. Maddesi gereğince tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.20/12/2024

Basın No: ILN02217963

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