İ L A N

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/302 Esas

DAVACI: BOTAŞ BORU HATLARI PETROL TAŞIMACILIK

DAHİLİ DAVALILAR: 1-MUHARREM SIRMA-***17682***- BERGGATE12 BOCHUM 44809 9893 ALMANYA/BOCHUM

2-SELMA YAMAN-***65690***-RASTENBURGER STR. 12 BOCHUM 44809 9893 ALMANYA/BOCHUM

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında konsolosluk aracılığıyla tarafınıza yapılan çağrı belgesini ve tebligatı almaya gitmediğiniz, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası; "6100 Sayılı HMK'nın 317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, ekte gönderilen dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK'nın 129. maddesindeki tüm unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 318, 140/5 maddeleri gereği tanıklar ve tüm delillerin bildirmesi hususu ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02217910

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