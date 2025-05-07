T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/344 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/344 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Nilüfer İlçe, ODUNLUK Mahalle/Köy, 4669 Ada, 5 Parsel, 2. Kat+Çatı Katı 5 Nolu Bağımsız bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; Taşınmazın yer aldığı bina 2014 yılında inşaatına başlanmış olup, 10 yaşındadır.• Parsel çevresi ~1 mt. bahçe duvarı üstü demir parmaklık ile çevrilidir. • Siteye ait asansör, açık otopark, açık havuz, 7/24 güvenlik bulunmakta olup, giriş kumandalı bariyer ile yapılmaktadır. Bahçe kısmında çocuk oyun alanı yer almaktadır. • Binaya ait M22162EE98350 EKB nolu C sınıfı enerji kimlik belgesi bulunmaktadır. Doğu, batı ve güney olmak üzere üç cephelidir.• Projesine göre 156,00m² net alanlı olup, 2 adet balkon ( 14,00m²+5,00) dahil 198,00m² brüt kullanım alanına sahiptir. Çatı katında 55,00m² teras kullanım alanı bulunmaktadır. • Yerinde yapılan incelemede çatı katında yer alan teras hacminden 41,00m2 alan kapatılmış olup 197,00m² net alanlı olup, 2 adet balkon ( 14,00m²+5,00) dahil 245,00m² brüt kullanım alanına sahiptir. Çatı katında 14,00m² teras kullanım alanı bulunmaktadır. • Hacim dağılımı projesine ve yerinde; 2.katta; 3 oda, salon, mutfak, hol, antre, 2 balkon, banyo, duş, çatı katında; 3 oda, banyo, duş, hol ve 1 teras alanlarından oluşmaktadır. • Giriş kapısı çelik, iç kapıları lake ahşap ve pencereleri PVC doğramadır.• Salon ve oda hacminde zeminler laminant parke, mutfak, antre, koridor, balkon, banyo ve wc hacminde seramik kaplamadır. Duvarlar salon, oda ve antre hacminde duvarlar plastik boyalıdır. Islak hacimlerin duvarları seramik, tavan plastik boyalıdır. Salon, oda, mutfak ve antre hacimlerinde tavanlar asma tavan uygulaması yapılmıştır. • Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. • İç mekan olarak yapılı durumdadır.• Keşif anında dolu olup mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.• Fiili durumu dubleks konut olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdirine itiraza ilişkin açılan Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/688 esas sayılı dosyasında taşınmazın değeri 11.525.000,00 TL olarak takdir edilmiştir. Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/688 esas sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre özetle;, Onaylı mimari projede; 7,5 m2 antre, 28 m2 salon, 4,5 m2 hol, 12 m2 mutfak, 14,5 m2 balkon, 9 m2, 11 m2, 16 m2 yatak odaları, 5 m2 balkon, 2 m2 duş, 4 m2 banyo, dubleks üst katında 14 m2, 14 m2 odalar, 4,5 m2 hol, 16 m2 yatak odası, 2 m2 duş, 4 m2 banyo, 55 m2 teras olmak üzere, dubleks alt katının net 94 m2, brüt ise 113,50 m2 alana sahip olduğu ve dubleks üst katının ise 62 m2 net ve brüt 117 m2 olmak üzere 230.5 m2 alana sahiptir. Taşınmazın projesinde 6+1 tipinde dubleks daire olduğu görülmüştür. Mahalde yapılan keşifte ise, çatı katında bulunan 55 m2 teras alanın 41 m2 alanın kapatıldığı ve 14 m2 teras olarak kullanıldığı ve mahalde 7*1 tipinde dubleks daireye dönüştürüldüğü görülmüştür. Herhangi bir tadilat projesi veya belediye izni sunulmamıştır Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına ekli bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi: Odunluk Mahallesi, 716. Sokak, No:15, Önkeskin 18 Kentpark Evleri, D Blok, Daire:5 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü: 3.738,34 m2

Arsa Payı: 289/5446

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli, Odunluk Uygulama İmar Planında Ayrık nizam, Taks:0,40, Kaks:0,75, ön bahçe 5 m,yan bahçe 3m KONUT alanı olarak ayrılan bölgede kalmaktadır.

Kıymeti: 11.525.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati: 05/08/2025 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02218215

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