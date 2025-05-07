T.C.

BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1420 Esas

29.04.2025

İLAN METNİ

BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2022/1420 ESAS SAYILI DOSYASI

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Arslan ve Ayten'den olma, 20/11/1980 doğumlu, 17632471528 TC Kimlik numaralı mirasçı Gökhan GÜZELSOY ile Enis ve Dilek'den olma, 07/11/1977 doğumlu, 17641471236 TC Kimlik numaralı mirasçı Nilgün GÜZELSOY HODGE'ye bilinen adresinde tebligat yapılamadığı gibi yapılan araştırmalarda da başkaca bir adresi belirlenemediğinden; mirasçılar Gökhan GÜZELSOY ile Nilgün GÜZELSOY HODGE'nin murisi 41608994292 TC Kimlik Numaralı Tüntül GÜNGÖREN'in 25/02/2016 tarihli düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin TMK 'nun 596 maddesi. ve Tüzüğün 36. Maddesi gereğince AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİ hususunda karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02217982

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