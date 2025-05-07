T.C. BİNGÖL

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2025/192 Esas

05.05.2025

-İLAN-

Davacı , ZEHRA ŞADİNOĞLU ile Davalı , MUSTAFA ŞADİNOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Mustafa ŞADİNOĞLU, tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatın son kayıtlı adresiniz olan Johan Schütte Strabe 9-11 68307 Mannheim/ALMANYA adresinin bağlı olduğu Karlsruhe Başkonsolosluğuna gönderildiği, Konsolosluk tarafından tebligatın yapılamadığı ayrıca kayıtlı başka bir adresin bulunamaması nedeniyle tebligatın iade edildiği, adres araştırmasından da başkaca bir adrese rastlanılmadığı anlaşılmıştır.

Davacı Zehra ŞADİNOĞLU tarafından aleyhinize açılan davanın dava dilekçesinde " Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmaya hükmedilmesi, müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesi, dava süresince müvekkilin ihtiyaçları için ivedi olarak tensiple beraber 10.000,00 TL tedbir nafakasına karar verilmesi daha sonra bu nafakanın yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine, 200.000,00 TL maddi 200.000,00 TL manevi tazminat, müşterek çocuk Adem ŞADİNOĞLU için aylık 10.000 TL olmak üzere tedbir nafakası ödenmesine hükmedilmesine, dava sonunda da iştirak nafakası olarak 10.000 TL ödemeye devam edilmesine, müşterek çocuk Züleyha ŞADİNOĞLU için aylık 10.000 TL olmak üzere tedbir nafakası ödenmesine hükmedilmesini, dava sonunda da iştirak nafakası olarak 10.000 TL ödemeye devam edilmesine, düğünde takılan 22 ayar 5 adet 40 gram burma bileziğin davacı müvekkile verilmesine karar verilmesi. " talepli dava dilekçesi ve psikolog Abdullah Kuru tarafından düzenlenen ve "müşterek çocuklar Adem Şadinoğlu ve Züleyha Şadinoğlu velayetlerinin davacı anne Zehra Şadinoğlu'na verilmesi uygun olacağı" kanaatini belirtir 21/04/2025 tarihli Sosyal İnceleme Raporunun tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve Tüm delillerinizi sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz ÇOK ZOR olduğu taktirde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNMAKLA.( HMK 122,127,128) işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere Johan Schütte Strabe 9-11 68307 Mannheim/ALMANYA, adresinde iken meçhul kalan davalı Mustafa ŞADİNOĞLU( 20*******144TCKN)'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02218188

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