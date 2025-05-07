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PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/51 Esas

KARAR NO: 2021/100

Davacı Bülent AYDIN tarafından davalılar Badettin ÇELİK ve diğerleri aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında verilen 09/09/2021 tarihli karar ile;

Davanın aktif husumet yokluğundan REDDİNE karar verilmiş ve anılan karar davalı Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından vekalet ücreti yönünden istinaf edilmiş olup,

Mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Kemal oğlu, 1979 doğumlu Badettin ÇELİK ve Ahmet kızı, 1952 doğumlu Fintoz ÇELİK'e;

Gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin T.K.'nın 31. maddesince ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna gidilmediği taktirde, kararın bu davalılar açısından kesinleşeceği hususu T.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02218141

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