MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 11/06/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 02/05/2025

ESAS NO: 2025/181

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli Şehzadeler İlçesi , Şehitler Mahallesi, 886 ada 95 parsel sayılı taşınmaz

Kamulaştırılmak istenen kısım : Taşınmazın 154,00 metrekaresi

Maliki: Ferhat Narcı TCKN: 439******92





ESAS NO: 2025/182

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli Şehzadeler İlçesi , Şehitler Mahallesi, 888 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Kamulaştırılmak istenen kısım : Taşınmazın 1.607,94 metrekaresi

Malikleri: 1-Cülide Cankurtaran TCKN: 171******68

2-Esat Nuri Köse TCKN: 419******24

3-Uğur Köse TCKN: 419******24



ESAS NO: 2025/183

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli Şehzadeler İlçesi , Şehitler Mahallesi, 888 ada 46 parsel sayılı taşınmaz

Kamulaştırılmak istenen kısım : Taşınmazın 97,14 metrekaresi

Malikleri: 1-Cülide Cankurtaran TCKN: 171******68

2-Esat Nuri Köse TCKN: 419******24

3-Uğur Köse TCKN: 419******24

Basın No: ILN02217928

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