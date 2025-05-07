İ L A N

T.C.

ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/1195 Esas

22.04.2025

Yapılan tüm inceleme ve araştırmalar sonucunda Tokat ili Erbaa ilçesi, Yoldere Köyü, Cilt No: 85 Hane No:43, BSN: 3 de nüfusa kayıtlı Abdullah ve Emine kızı, 01/07/1883 doğumlu, PEMBE YILDIRIM'ın mirasçılarının nüfus kayıtlarına erişilememesi, sağ yada ölü olduklarının, ölü iseler yasal mirasçılarının tespit edilememesi ve bu nedenle bu mirasçıların payı yönünden TMK.nun 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının olasılık içerisine girmesi gözetilerek muhtemel hak sahiplerinin mahkememize mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için TMK.nun 594. maddesi uyarınca tirajı ellibinin üzerinde olan bir ulusal gazetede bir ay ara ile iki kez ilan yapılmasına, ilan metnine muhtemel hak sahiplerinin son ilandan başlayarak bir yıl içerisinde mirasçılık haklarını mahkememize bildirmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02218166

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