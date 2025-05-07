BURSA 8. İCRA CEZA MAHKEMESİ

BURSA 8. İCRA CEZA MAHKEMESİNİN 2024/81 ESAS 2024/168 KARAR SAYILI 28/06/2024 TARİHLİ DOSYASINDA SANIK ADEM BURAK ERKAN HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ TESİS EDİLMİŞ OLUP;

"1-Sanık ADEM BURAK ERKAN'in, TÜRKİYE HALKBANK A.Ş. , BURHANİYE ŞUBESİ'ne ait 28/02/2024 keşide tarihli TR22 0001 2009 2460 0010 2604 02 IBAN nolu, 5073937 çek nolu 500.000,00-TL yönünden, üzerine atılı çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5941 sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli,suç konusunun önem ve değeri ile fiilin özellikleri dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Oluşa ve takdire göre sanığa verilen cezada yasal şartları oluşmadığından ve bulunmadığından başkaca kanunen ve takdiren indirim ve artırım sebebinin uygulanmasına yer olmadığına,

3-Sanığa verilen gün adli para cezasının,sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri dikkate alınarak TCK.nın 52/2. maddesi gereğince günlüğü takdiren 500 TL den adli para cezasına çevrilerek sanığın 500.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilmiştir. İlan olunur.

Basın No: ILN02218049

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